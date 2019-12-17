Ролик опубликован на Youtube-канале тематического новостного портала IGN.

Мультфильм основан на одноименном трехсерийном комиксе Марка Миллара, изданном DC Comics в апреле 2003 года. Он рассказывает о том, как могла бы развиться история супергероя, если бы шаттл Супермена приземлился бы в украинском колхозе, а не Канзате, и он рос бы он в СССР, а не США.

События в нем развиваются во времена Холодной войны, в которой основным оружием США и СССР стали супергерои — Супермен и Бэтмен. В альтернативной вселенной Супермен предстает не как борец на справедливость и правду, а как борец за Сталина, который, к слову, также фигурирует в трейлере.