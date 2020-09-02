Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе потребует от заместителя главы Витольда Фокина объяснений из-за его скандального заявления об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков.

Об этом в эфире телеканала “Еспресо” сообщил глава делегации Леодниж Кравчук.

Как известно, на днях Фокин в интервью изданию “Страна.ua” заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.

Кравчук как глава делегации открестился от этих заявлений Фокина и отметил, что это — личное мнение члена делегации.

“Во-первых, заявление Фокина — его личное дело. Мнение вернее. Он со мной не советовался. Этот вопрос не обсуждался в делегации. Он выразил свое мнение. […] Мы к этой позиции не имеем никакого отношения. Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но если его позиция не отвечает, допустим, закону, который принимает Верховная Рада, то мы не можем эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, он заместитель главы делегации”, — сказал он.

Говоря о том, как делегация планирует реагировать на эти заявления, Кравчук отметил, что полномочия назначать или увольнять Фокина с должности имеет только президент Владимир Зеленский. Но делегация на заседании планирует заслушать объяснения Фокина.

“Какие будут дальнейшие наши действия? Ну конечно этот вопрос будет обсужден на заседании делегации. Я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он выбрал именно такую ​​тактику, позицию. Это (назначение Фокина — ред.) не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал и этот вопрос со мной не обсуждался. Нас пригласили вдвоем в Офис президента и нам двоим предложили эту должность”, — отметил Кравчук .

Прямого ответа на вопрос о его личном мнении относительно того, должен ли Фокин оставаться в делегации, Кравчук не дал.

“Еще раз подчеркиваю: это вопрос не главы украинской делегации. Я не предлагал и не утверждал на эту должность Витольда Павловича Фокина. То есть, это должно быть… Каждый баран, простите, должен висеть за свою ногу, делать то, какие у него есть полномочия… Делегация соберется, и мы этот вопрос обсудим”, — сказал Кравчук.

На видео с 5 минуты

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что его нужно отозвать из ТКГ. К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина являются провокационными и спекулятивными.

В Офисе президента выразили позицию, идентичную позиции Кравчука. Там заявили, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.