Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук допустил возможность более широкого применения русского языка в ОРДЛО.

Об этом он сказал в интервью “Украинскому радио”.

“Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах сделать шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства”, – сказал Кравчук.

Он считает, что украинская власть может внести изменения в свое законодательство по применению русского языка в ОРДЛО.

Но, по словам главы украинской делегации в ТКГ, о предоставлении языку статуса государственного речь не идет.

При этом он считает, что одним языком вернуть Донбасс не получится.