Об этом он сказал в интервью “Украинскому радио”.
“Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах сделать шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства”, – сказал Кравчук.
Он считает, что украинская власть может внести изменения в свое законодательство по применению русского языка в ОРДЛО.
Но, по словам главы украинской делегации в ТКГ, о предоставлении языку статуса государственного речь не идет.
При этом он считает, что одним языком вернуть Донбасс не получится.
- Ранее первый президент Украины, а ныне и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.