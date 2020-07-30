Об этом Кравчук заявил в интервью агентству “РБК-Украина”.
По его словам, в понедельник, 3 августа, состоится встреча с украинской делегацией, на которой обсудят дальнейшие шаги.
“В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я исхожу из того, что группа, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги и мы начинаем жизнь не с “чистого листа”, начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, какие-то изменения. Я не исключаю (кадровые изменения – ред.), но прямо сейчас мы такой задачи не ставим”, – пояснил он.
Кроме того, на вопрос, когда может состояться очередное заседание ТКГ, Кравчук ответил, что пока у него нет ответа.
- Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- 28 июля стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма прекращает работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что среди претендентов на должность главы украинской делегации в ТКГ – первый президент Украины Леонид Кравчук и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.