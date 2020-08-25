Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук допустил возможность подачи воды для жителей незаконно аннексированного Крыма при "гуманитарной катастрофе".

Такое заявление он сделал в интервью “Украинскому радио”.

“Мы говорим: там живут украинцы. Если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям воду можем дать. Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное – мы никогда в жизни на это не пойдем”, – отметил Кравчук.

Отвечая на вопрос, каким образом возможно обеспечение водой населения полуострова (например, “в бочках”), он заявил:

“Я не знаю пока, как. Этот вопрос не решен… Говорят, что есть возможность дать воду людям, но не давать воду предприятиям, военным базам”.

При этом Кравчук подчеркнул, что, согласно международному праву, за обеспечение Крыма всем необходимым сейчас отвечает страна-оккупант, то есть Россия.

“В соответствии с международным правом, страна, захватившая территорию, оккупант, как в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым. И водой, в том числе”, – заявил он.

“Если Крым станет на позиции украинской государственности, и российские войска оттуда уйдут, и Крым станет частью Украины, этот вопрос автоматически перестанет существовать”, – добавил Кравчук.

(На видео – с 24:05)

Стоит отметить, что ранее подобное заявление делал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он допускал возможность поставок пресной воды с материковой части нашей страны в незаконно аннексированный Крым в случае “гуманитарной катастрофы” на полуострове.

При этом он заверил, что Украина не будет поставлять воду “оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз”.

На заявление Кравчука уже отреагировал председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия. Он заявил, что сегодня нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и принимать решения о возобновлении водоснабжения в Крым, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в Парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в Парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать”, – сообщил Арахамия журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады.