Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить вопрос установления мира на Донбассе будет сложно без участия в данном процессе США.

Такое мнение он выразил в интервью телеканалу “Украина 24”.

По словам Кравчука, если в формате Украина-ОБСЕ-Россия и в дальнейшем будет тупиковая ситуация, то к нему стоит привлечь США.

“Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе Соединенные Штаты Америки, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь большее влияние”, – подчеркнул Кравчук.

Он уточнил, что говорит об этом “в перспективе”.

“Правда, там (в США, – ред.) сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться”, – отметил Кравчук.

(На видео – с 21:00)