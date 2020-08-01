Такое мнение он выразил в интервью телеканалу “Украина 24”.
По словам Кравчука, если в формате Украина-ОБСЕ-Россия и в дальнейшем будет тупиковая ситуация, то к нему стоит привлечь США.
“Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе Соединенные Штаты Америки, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь большее влияние”, – подчеркнул Кравчук.
Он уточнил, что говорит об этом “в перспективе”.
“Правда, там (в США, – ред.) сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться”, – отметил Кравчук.
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(На видео – с 21:00)
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