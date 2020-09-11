Совместное с боевиками "ДНР" инспектирование позиций ВСУ у н.п. Шумы на Донбассе, которого требовали незаконные вооруженные формирования, окончательно отменили из-за обстрелов.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала “Украина 24”.

Вчера, 10 сентября, информируя о причине срыва запланированного инспектирования, и Кравчук, и Офис президента информировали о том, что причиной стало изменение боевиками своих требований.

“Такая инспекция не состоялась, потому что та сторона выставила новые условия, которые являются для нас неприемлемыми. Оно захотели, чтобы мы инспектировали несколько новых точек. Чтобы мы подписали какой-то протокол, который не предусмотрен минскими договоренностями. И чтобы мы вели еще какую-то дополнительную видеофиксацию. Это все неприемлемо. Потому что они эти вопросы не обсуждали на ТКГ 9 сентября”, — сказал глава делегации вечером четверга, 10 сентября.

Уже 11 сентября на том же телеканале Кравчук заявил, что инспектирование было сначала перенесено, а только потом отменено — ​​из-за обстрелов.

“Мы не могли начать, потому что та сторона, которая настаивала, сама сорвала. И сорвала сознательно. Была не просто сорвана инспекция, но были целенаправленные выстрелы в то время, как там могли находиться и наши военные, и представитель ОБСЕ. [.. .] Сначала мы перенесли. А потом, когда мы зафиксировали выстрелы целенаправленные, то мы отменили вообще. И сказали, что после специального исследования. И попросили ОБСЕ, чтобы они его провели”, — сообщил он.

Кроме того, Кравчук заявил, что возможность дальнейших инспекций пока не исключается.

“Новые инспекции рассматриваются, но не только односторонние… Если мы увидим, что на Донбассе ведутся какие-то работы или действия, то мы будем заявлять о необходимости проведения инспекции”, — добавил он.

Глава делегации также добавил, что украинская сторона готова провести видеоконференцию на уровне подгруппы по безопасности, чтобы изучить, как и кем были совершены обстрелы у Шумов.

О каком инспектировании идет речь?

5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.

Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.

9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять. В Офисе президента заверили, что “проявление присутствия боевиков” будет “крайне ограничено”.

Инспектирование должно было начаться в 14 часов, однако было отменено представителями незаконных вооруженных формирований.

В 14:15 10 сентября российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шуми. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.