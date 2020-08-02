Об этом Кравчук рассказал в интервью телеканалу “Украина 24”, отвечая на вопрос, какие первостепенные, приоритетные шаги он планирует предпринимать в рамках ТКГ.
“Первый шаг – наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в общем – более 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и расходов на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют”, – сообщил Кравчук.
По его словам, исходя из этого, Украина имеет право поставить вопрос о создании “специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса”.
“Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит… Я хочу фонд реанимации Донбасса, восстановления Донбасса. Люди начнут сразу за что-то конкретное браться”, – отметил первый президент.
Еще одна инициатива Кравчука касается создания на Донбассе свободной экономической зоны.
“Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская и, кажется, Днепропетровская области. Затем об этом забыли. Я думаю, сейчас это тоже нужно сделать: создать свободную экономическую зону в Донецкой области – не только на неконтролируемых территориях, а во всей области. Во всей Луганской области, возможно, в Днепропетровской, возможно, где-то еще… И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса”, – убежден он.
(На видео – с 22:50)
- 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- Леонид Кравчук рассказал о возможных компромиссах по Донбассу. По его словам, речь может идти не об “особом статусе”, а об “особой системе управления”.
- Витольд Фокин, первый премьер-министр независимой Украины, может войти в состав Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.