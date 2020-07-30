Соответствующий видеокомментарий распространила сегодня пресс-служба Офиса президента Украины, информирует агентство “Интерфакс-Украина”. Видео, в частности, опубликовали издания “Украинская правда” и “РБК-Украина”.

“Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всем том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился”, – подчеркнул Кравчук.

Он выразил мнение, что нынешний глава государства Владимир Зеленский “реанимировал, вернул к жизни “нормандскую четверку”, которая уже совсем пришла в упадок”.

Кравчук добавил, что ради урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский “не боится принимать непопулярные решения”.

“И по последнему вопросу он (Зеленский, – ред.) говорит, да, важно, что приняли документ о “тишине”, но пусть его подпишут главы “четверки”. Нам нужно сплотиться всем: Украине, тем странам Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю”, – заявил он.

Кравчук также отметил важность объединения всем внутри Украины.

Леониду Кравчуку 86 лет. Он был первым президентом независимой Украины (1991 года —1994 гг.), народным депутатом Верховной Рады Украины I—IV созывов.