Кравчук об интервью российской пропагандистке Скабеевой: Она энергичная, было приятно слушать

Об этом шла речь в его интервью Дмитрию Гордону.
Так Гордон спросил Кравчука, получилось ли у него “положить на лопатки” российскую пропагандистку Скабееву во время общения в эфире канала “Россия 1”. В свою очередь Кравчук поделился впечатлениями от общения с ней.
“Вот знаешь, в этом случае… Я не хотел. Это не моя задача. Это не тот человек, которого я получу удовольствие, положив ее… Вот если бы Путина я мог положить на лопатки… Если бы я общался с ним и вот… Публично. Тогда я сказал: “Это противник”. Она (Скабеева — ред.) не противник. Она журналист. Я очень, честно, я их очень уважаю. Я знаю, какая это сложная работа, они как разведчики ходят по лезвию. И за ними всегда миллионы, и они делятся: или туда, или туда…”, — сказал Кравчук.
Тогда Гордон уточнил, понравилась ли Кравчуку Скабеева “как женщина”.
“Она энергичная, она, как бы сказать… Эмоциональная, напористая. Мне было приятно слушать, как она говорит”, — сказал Кравчук.
На видео з 47:40 минут
- Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- Уже 1 августа Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В целом, Кравчук и Скабеева разговаривали в течение 20 минут. Среди прочего, Кравчук пригласил телеведущую приехать в Киев.