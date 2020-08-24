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Кравчук об интервью российской пропагандистке Скабеевой: Она энергичная, было приятно слушать

Первый президент Украины, а ныне и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Понедельник, 24 августа 2020, 23:43

Об этом шла речь в его интервью Дмитрию Гордону.

Так Гордон спросил Кравчука, получилось ли у него “положить на лопатки” российскую пропагандистку Скабееву во время общения в эфире канала “Россия 1”. В свою очередь Кравчук поделился впечатлениями от общения с ней.

“Вот знаешь, в этом случае… Я не хотел. Это не моя задача. Это не тот человек, которого я получу удовольствие, положив ее… Вот если бы Путина я мог положить на лопатки… Если бы я общался с ним и вот… Публично. Тогда я сказал: “Это противник”. Она (Скабеева — ред.) не противник. Она журналист. Я очень, честно, я их очень уважаю. Я знаю, какая это сложная работа, они как разведчики ходят по лезвию. И за ними всегда миллионы, и они делятся: или туда, или туда…”, — сказал Кравчук.

Тогда Гордон уточнил, понравилась ли Кравчуку Скабеева “как женщина”.

“Она энергичная, она, как бы сказать… Эмоциональная, напористая. Мне было приятно слушать, как она говорит”, — сказал Кравчук.

На видео з 47:40 минут

Теги: российская пропаганда, Кравчук

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