Самолет, который должен был привезти в Украину 9 удерживаемых лиц, согласованных боевиками для передачи нардепу и куму Путина Виктора Медведчука, не вылетел из Луганска.

Об этом глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире шоу “Действующие лица” на “5 канале”.

Как сообщалось ранее, 20 января украинский омбудсмен Людмила Денисова анонсировала, что боевики “ДНР” и “ЛНР” передадут посреднику девять незаконно удерживаемых лиц.

“Будет передача лиц, которые незаконно удерживаются, посреднику. Нам известно, что уже доставлены в следственный изолятор города Луганск три человека, которых готовят для передачи. И в городе Донецк — шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, приводят в опрятный вид. И я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут маршрутом Луганск — Донецк — Ростов-на-Дону — Минск — Киев”, — сказала она в среду.

Денисова отказалась назвать фамилии лиц, которых передадут, так и имя посредника. Российские СМИ заявляли, что о таком одностороннем обмене договорился глава политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя”, кум президента РФ Виктор Медведчук.

По словам Кравчука, к этому обмену немало вопросов, но пока этот процесс вообще остановлен.

“Я не думаю, что на это надо повлиять (государству на такие инициативы депутата — ред.). Потому что это вопрос уже остановился, и очень просто. Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Потому что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? У этих людей есть паспорта, они внесены в реестр соответствующий? Это же не просто путешествие на лошадях. Это очень далеко, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону , затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невозможный вопрос. Самолет этого сделать не может”, — сказал Кравчук.

Кравчук, отметил, что вопрос передвижения, возвращение граждан — вопрос не Медведчука, а Украины. Он убежден, что все это было устроено исключительно для пиара политика.