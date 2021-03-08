Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” первый президент Украины Леонид Кравчук.
Кравчук заявил, что незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой обсуждался сценарий, при котором Советский Союз мог сохраниться.
“Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил – Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию? И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Сели за стол, Ельцин говорит: Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию. Горбачев говорит: а образец конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент”, – рассказал Кравчук.
По его словам, “сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть, он не хотел ничего менять, если он не у власти”.
“Вот после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет. И через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР. И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно”, – сказал первый президент Украины.
- Напомним, Леонида Кравчука в эфире российского пропагандистского канала “Россия 1” вел дискуссию с террористом “ДНР” Денисом Пушилиним.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что не видит в этом ничего плохого.
- Стоит отметить, что Леонид Кравчук уже не впервые появляется в прямых эфирах российских пропагандистских каналов. В декабре 2020 года он был в прямом включении на “Россия 24”. В июле 2020 Леонид Кравчук дал интервью пропагандистке Ольге Скабеевой. А в январе 2020 года Кравчук в программе “60 минут” на телеканале “Россия 1” рассказал, что Сталин и Гитлер встречались во Львове.