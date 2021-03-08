Украина могла не стать независимой в 1991 году, руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук заявил, что незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой обсуждался сценарий, при котором Советский Союз мог сохраниться.

“Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил – Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию? И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Сели за стол, Ельцин говорит: Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию. Горбачев говорит: а образец конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент”, – рассказал Кравчук.

По его словам, “сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть, он не хотел ничего менять, если он не у власти”.

“Вот после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет. И через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР. И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно”, – сказал первый президент Украины.