Об этом он рассказал в интервью “Суспільному”.

“Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не “особый статус”, а “особую систему управления” в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос”, – сказал Кравчук.

Он также напомнил, что за время своей каденции подписал закон о свободной экономической зоне на Донбассе.

“Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально”, – объяснил первый президент.

По его словам, эти компромиссы не касаются суверенитета Украины.

“А по вопросу особого статуса, то это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины”, – подчеркнул Кравчук.