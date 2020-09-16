Во время очередных переговоров ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе между главами делегации Украины и России Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым произошла перепалка.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” по итогам переговоров сообщил Леонид Кравчук.

По словам главы украинской делегации, спор был связан со словами Грызлова о том, кому принадлежит временно оккупированная территория Донецкой и Луганской областей.

“Господин Грызлов, отвечая на вопросы членов видеоконференции, обратился к украинской делегации, что, мол, вы задаете вопрос, но это вопрос ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать на это и попросил, чтобы Грызлов извинился за такую ​​неточность. Потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами. Кстати и президентом Российской Федерации, который считает, что это территория Украины”, — сказал Кравчук.

Кравчук добавил, что глава делегации России был вынужден объяснить, что имел в виду. Грызлов уточнил, что под “территория принадлежит ОРДЛО” имел в виду, что она пока не контролируется Украиной.

“Этот вопрос в итоге был снят в конце концов и мы пришли к общей точке зрения”, — подытожил Кравчук.

Нардеп, сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко, ранее уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, высоко оценила шаги Кравчука во время сегодняшнего заседания ТКГ. Она сообщила, что кроме требования извинений от Грызлова за слова о Донбассе, Кравчук также призвал освободить осужденных 16 сентября крымских татар. Между тем заместитель главы делегации Витольд Фокин прекратил давать скандальные интервью. “Прям песня, а не новости. Вот что с переговорщикам и их внучками делает жесткая критика “Европейской Солидарности”, других оппозиционных партий и общества. Сразу возвращаются к истокам, вспоминают, какую страну представляют в минских группах”, — отметила она.