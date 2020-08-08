Об этом он рассказал в эфире “ОбозревательTV”.
“Мы видим, что это надо сделать путем переговоров – раз, путем дискуссий – два, путем компромиссов – три. И путем соответствующих уступок”, – заявил Кравчук.
Он отметил, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут “и с той стороны”. Добавив, что ни одна сторона не может предъявлять требования к другой и предъявлять ультиматумы.
По словам Кравчука, в середине августа пройдет видеоконференция на тему полного прекращения огня на Донбассе с участием всех сторон контактной группы.
“Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались – и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго” , – подчеркнул глава делегации.
- 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- Уже 31 июля Кравчук заявил, что в состав делегации может войти первый премьер Украины (1990-1992) Витольд Фокин.
- 3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.
- Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношение к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.