Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук рассказал о четырех возможных вариантах прекращения огня на востоке Украины.

Об этом он рассказал в эфире “ОбозревательTV”.

“Мы видим, что это надо сделать путем переговоров – раз, путем дискуссий – два, путем компромиссов – три. И путем соответствующих уступок”, – заявил Кравчук.

Он отметил, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут “и с той стороны”. Добавив, что ни одна сторона не может предъявлять требования к другой и предъявлять ультиматумы.

По словам Кравчука, в середине августа пройдет видеоконференция на тему полного прекращения огня на Донбассе с участием всех сторон контактной группы.

“Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались – и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго” , – подчеркнул глава делегации.