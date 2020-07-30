Об этом Кравчук заявил в интервью агентству “РБК-Украина”.
“Компромиссы — как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются — это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается”, – сказал он.
Первый президент конкретно не ответил и на вопрос о готовности идти на компромиссы по статусу Донбасса: “Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям”.
Конкретными Кравчук считает действия, дающие жителям оккупированных территорий “управление, которое принесет им пользу”
Также он рассказал о том, что президент Зеленский в контексте переговоров по Донбассу хочет идти постепенно от решения одного вопроса к другому. Сейчас на повестке дня полное прекращение огня.
“Потом говорим о способах местного самоуправления, о выборах, а потом — шаг за шагом идем дальше”, – сказал Кравчук.
- Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- 28 июля стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма прекращает работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что среди претендентов на должность главы украинской делегации в ТКГ – первый президент Украины Леонид Кравчук и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.