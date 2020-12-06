Если Россия в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не будет делать никаких шагов навстречу, то Киев может предложить усилить санкции против РФ, в частности отключить ее от "международной расчетной системы".

Об этом заявил в интервью телеканалу “Украина 24” первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

“Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим. Это называется “международная расчетная система”. Если, скажем, Россию вывести из этой системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие употребить слова. Вот тогда это уже санкции к государству, а не в отношении конкретных физических лиц”, – отметил Кравчук.

По его словам, Украина будет оценивать ситуацию в переговорном процессе уже в конце этого года.

“Тут я скажу свое мнение. Если до конца года, а скоро будут рождественские каникулы…, если этого не произойдет (не будет сдвигов в переговорах, – ред.), то, я думаю, что начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора… Это могут быть санкции, которые называются “международная расчетная система”. Мы будем это просить и требовать“, – подчеркнул Кравчук.

При этом он заверил, что Украина остается приверженной дипломатическому пути урегулирования ситуации на Донбассе.

“Мы будем требовать других санкций. Мы не будем требовать войны, потому что это не входит в нашу философию демократической Украины”, – заявил Кравчук.

“Россия договаривается с другими странами через давление. Если Россия не хочет договориться дипломатическим политическим путем, – сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через давление совместное: давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем”, – заверил он.

Кравчук напомнил, что в этом году был принят документ о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, “который не идеально, но соблюдается”.

“Но больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано”, – констатировал он.

Кравчук не уточнил, о какой “международной расчетной системе” идет речь. Вероятно, это может быть SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

(На видео – с 32:50 и 53:20)