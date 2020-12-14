Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти вызвал на встречу главу украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука, чтобы он разъяснил предложенный "План действий".

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета, нардеп фракции “Голос” Роман Лозинский в Facebook.

“Леонид Кравчук вызван на встречу с Комитетом Рады. С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем “плане действий”, в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте”, – отметил он.

По его словам, о дате такой встречи будет сообщено отдельно.

“Парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента”, – добавил Лозинский.

Напомним, украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). План содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.