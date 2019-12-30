Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов объявил о том, что в начале 2020 года уйдет с должности.

Соответствующее заявление Кравцова обнародовала пресс-служба УЗ.

“В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте “Укрзализныци” и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшения состояния “Укрзализныци” и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям. После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня”, – говорится в обращении.

Кравцов отметил, что “переход на новый уровень” является “логичным”, потому что в последние годы “трансформация “Укрзализныци” стала одной из самых масштабных среди государственных компаний”. Куда именно он пойдет работать, глава УЗ не уточнил, пообещав озвучить подробности после принятия формальных решений.

Напомним, главой “Укрзализныци” Кравцов стал в январе 2019 года. Но до этого он исполнял обязанности главы компании после отставки предыдущего руководителя Войцеха Балчуна в августе 2017 года.