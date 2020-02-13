Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Как сообщалось ранее, 20 января полицейские пришли с обыском на предприятие “ДЕС-ГРУПП”, которое специализируется по изготовлению охранных пломб. На этом предприятии трудоустроены люди с ограниченными возможностями, незрячие. В помещении была установлена камера наблюдения, просматривая видеозаписи, выяснилось, что во время обыска правоохранители украли скотч, кусачки и набор шестигранников.
ГБР начало по данному факту уголовное производство.
“По информации распространенной в СМИ 13 февраля 2020, якобы должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области во время проведения обыска совершили кражу имущества предприятия. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, начали досудебное расследование по факту совершения кражи (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.
На данный момент проводятся первоочередные следственные действия.
- Ранее в Николаеве на встрече одноклассников полицейский обокрал четырех своих школьных товарищей.