Государственное бюро расследований проведет расследование по факту совершения полицейскими кражи на предприятии во время проведения обысков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как сообщалось ранее, 20 января полицейские пришли с обыском на предприятие “ДЕС-ГРУПП”, которое специализируется по изготовлению охранных пломб. На этом предприятии трудоустроены люди с ограниченными возможностями, незрячие. В помещении была установлена камера наблюдения, просматривая видеозаписи, выяснилось, что во время обыска правоохранители украли скотч, кусачки и набор шестигранников.

ГБР начало по данному факту уголовное производство. “По информации распространенной в СМИ 13 февраля 2020, якобы должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области во время проведения обыска совершили кражу имущества предприятия. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, начали досудебное расследование по факту совершения кражи (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении. На данный момент проводятся первоочередные следственные действия.