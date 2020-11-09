19-20 ноября 2020 году состоится IV международный форум “Креативная Украины” от Министерства культуры и информационной политики Украины. Мероприятие посвящено трансформации культурного сектора в новой реальности. Событие привлечет самых влиятельных профессионалов креативных индустрий: украинских и международных экспертов, чиновников и представителей креативного бизнеса.

На форуме выступят спикеры из Еврокомиссии, Стэнфорда и Гарварда, британского департамента цифровых технологий, культуры, медиа и спорта, HBO и Netflix. Среди них – известный философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, экономист Пьер Луижди Сакко, шоуранер сериала HBO “Чернобыль” Крейг Мезин, оскароносный документалист Билл Ґутентаґ, продюсер и “посол” Ирландии в киноиндустрии Ниша Берри и другие.

Нынешний форум имеет два направления: панельные дискуссии с украинскими и международными экспертами, а также секторальные модули, где в интерактивном формате представители креативных индустрий обсудят текущее состояние сектора креативной экономики и пути их развития в посткарантинной реальности.

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины, отмечает: “Развитие креативной экономики – краеугольный вопрос во время пандемии, ведь именно капитализация таланта, интеллекта и творчества является основой для вывода страны из кризиса. В то же время новая реальность требует новых стратегий развития. Форум “Креативная Украина” является площадкой Министерства для анализа направлений и способов государственной поддержки креативных индустрий. Сейчас особенно важно поощрить как государственные, так и частные инвестиции в культуру и креативность, потому что во всем мире креативные индустрии имеют одни из самых высоких экономических показателей. Приглашаю чиновников, представителей бизнеса и гражданского общества присоединиться к полилогу о действенных путях построения креативной Украины, участие в котором также примут авторитетные представители стран ЕС, Великобритании и США “.

Ключевые международные спикеры форума:

Билл Ґутентаґ – оскароносный американский режиссер и сценарист, преподаватель Стэнфордской высшей школы бизнеса. Его работы дважды получали Оскар, а также трижды получили премию Эмми. Наиболее известный по документальным лентам “Саундтрек к революции”, “Башни-близнецы” и “Нанкин”. Как режиссер, сотрудничает с HBO, ABC, CBS, Turner и другими. Преподает в ряде самых престижных университетах мира: Стэнфорде, Гарварде, Беркли, Йельском университете, университете Пенсильвании и других.

Джон Виттингдейл – член парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Государственный министр медиа и данных в DCMS (Департаменте цифровых технологий, культуры, медиа и спорта). Был близок советником Маргарет Тэтчер.

Крейг Мезин – американский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, шоуранер мини-сериала HBO “Чернобыль”, сценарист следующей части “Пиратов Карибского моря”. В “Чернобыле” Мезин занимался преимущественно написанием сценариев к кинокомедий и пародий, таким как фильмы из серии “Мальчишник в Вегасе” и “Очень страшное кино”.

Ниша Берри – ирландский продюсер, в прошлом – Уполномоченный по вопросам кино Ирландского совета кинематографии (IFB). Он продюсировал и привлекал к съемкам в Ирландии ряд таких проектов, как “Звездные Войны”, “Гарри Поттер”, номинированный на Оскар “Альберт Ноббс”, софинансировал за счет IFB сериалы “Тюдоры”, “Викинги” и другие. Разработал и внедрил ряд правительственных проектов, ключевых для поддержки киноиндустрии Ирландии.

Пьер Луиджи Сакко – старший советник и глава Венецианского офиса по вопросам культуры и местного развития Организации экономического сотрудничества и развития, профессор культурной экономики Миланского университета, старший исследователь в metaLAB Гарвардского университета. Экономист и теоретик искусства, изучает креативные индустрии в мире и помогает воплощать стратегии внедрения культуры и креативности на государственном уровне.

Фрэнсис Фукуяма – американский философ, политический экономист и публицист. Почетный профессор Департамента политических наук, директор Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета. Прежде всего известен благодаря своей книге “Конец истории и последний человек”, в которой утверждает, что либеральные демократии могут стать конечной формой власти для человечества. На его счету еще 7 других книг и много статей для мировых изданий.

Все выступления будут объединены тематикой “the next normal”. На примере международного опыта спикеры предложат новые идеи по трансформации креативного бизнеса в ответ на вызовы современности.

Форум состоится с использованием современных платформ и интерактивных инструментов. Каждый участник форума сможет задать вопрос экспертам и принять участие в обсуждении будущего креативной Украины. Подробная программа доступна на сайте http://creativeukraine.org.ua

Форум Creative Ukraine 2020 проводит Министерство культуры и информационной политики Украины при поддержке GIZ, программ USAID “Конкурентоспособная экономика Украины” и “Трансформация коммуникаций” и программы ЕС “Дом Европы”.

По вопросам дополнительной информации, фото, видео и интервью с участниками форума обращайтесь в пресс-службу форума по адресу [email protected]

Аккредитация для прессы: http://bit.ly/creativeukrainepress

Сайт форума: creativeukraine.org.ua

Страница в Фейсбуке: fb.com/CreativeUkraine