Многие украинцы для решения подобных проблем выбирают онлайн сервисы микрокредитования. В случае с микрофинансовыми компаниями получить необходимую сумму можно в течение считанных минут. Это не только быстро, но и выгодно, в определенные моменты, многие МФО готовы предоставить займ практически без процентов и комиссий.
Кредит онлайн избавляет от необходимости тратить драгоценное время на очереди в банках. Специальные программы кредитования позволят получить деньги на карту, находясь дома на диване или прямо с рабочего места.
Финансовые организации с пониманием относятся к нехватке времени у клиентов и стараются всячески ускорить и облегчить получение кредитных сумм, но это не единственное преимущество онлайн-кредитования перед банками. Клиенты часто могут воспользоваться выгодными акциями, которые проводят кредитные организации, в виде уменьшения процентов по кредиту или увеличению срока кредитования. К слову, заем возможно получить на уже существующую карту, поэтому не понадобится посещения отделения банка или ожидания курьерской службы по доставке банковской карточки.
Ознакомится с выгодными программами кредитования можно без похода в финансовое учреждение на сайте компании Кредит Плюс. Здесь вы сможете подыскать наиболее выгодные условия кредитования.
Сайт компании предоставит вам следующую информацию:
- Доступные суммы кредитования и возможность самим регулировать их размер.
- Сроки кредитования, которые тоже можно изменять в зависимости от потребностей заемщика.
- Размер процентных ставок по кредиту.
- Дополнительную информацию: условия кредитования, существующие акции, возможность пролонгации кредита и досрочного погашения.
Все клиенты CreditPlus, однажды воспользовавшись услугами данного сервиса, смогут по достоинству оценить все выгоды и преимущества кредитования здесь:
- Скорость обработки заявки и принятия решения о предоставлении кредита не более 1-2 мин.
- Не требуется предоставление справок о месте работы и суммах доходов.
- Не нужны поручители. Круглосуточный доступ к системе кредитования в течении 7 дней в неделю.
- Сниженные проценты по кредиту: первый заем предполагает процентную ставку 0,01%.
- Возможность пролонгации кредита.
- Пониженные ставки по кредиту для постоянных клиентов.