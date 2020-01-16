В воскресенье, 19 января, украинцы будут отмечать завершающий праздник рождественского цикла - Крещение. Рано утром в храмах начнутся богослужения, после которых будет происходить освящение воды. Люди верят, что в этот день вода очищает и становится целебной, поэтому массово идут к водоемам, чтобы окунуться в ледяную прорубь и "быть здоровыми целый год".

#Буквы рассказывают о том, как подготовится к купанию, и поможет ли это очистить грехи.

История праздника

Традиция купаний в морозы уходит корнями в дохристианские времена. Так, скифы, проживающие на территории Украины в VIII – IV веках до нашей эры, окунали в холодную воду младенцев. Древние славяне купались зимой в день бога Велеса – Водокрес.

С праздником Крещения связывают крещение в реке Иордан Иисуса Христа святым Иоанном Крестителем. Как гласит Библия, во время крещения Иисуса с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался голос Божий, поэтому праздник и называется Богоявлением.

Библия утверждает, что Христос не имел греховной природы, но крестился, чтобы показать свое смирение.

Накануне Богоявления – 18 января, или как его еще называют Крещенский вечер, второй Святой Вечер или “Голодная кутья” – украинцы как правило с первой вечерней звездой собираются за столом всей семьей. Ужин – постный – вареники с капустой, гречневые блины, кутья, узвар.

В некоторых регионах Украины также есть традиции ставить в угол стола дидуха. После ужина все члены семьи складывают свои ложки в миску и накрывают ее хлебом, говоря при этом: “чтобы тот родился”.

Народные традиции на Крещение

В некоторых регионах девушки ходили не купаться, а умываться водой из реки – “чтобы были розовые лица”. На Гуцульщине была немного другая традиция: здесь парни водили своих девушек к полыньям, чтобы умыть их.

Также считалось, что в момент, когда священник погружает крест в воду, из нее выпрыгивает нечисть и остается на земле до тех пор, пока кто-то не придет к реке стирать белье. Погрузили грязное белье в реку – черти опять вернулись в воду.

Если кого-то крестили в этот день, то, говорят, что его всю жизнь будет сопровождать счастье. А на Слобожанщине верили, что на Крещение в определенную минуту вода превращается в вино.

Что нельзя делать на Крещение?

Нельзя набирать много воды, которая, как считается, на Крещение приобретает целебные свойства;

Нельзя ругаться и ссориться;

Нельзя убирать, вязать шить, тяжело работать. Нельзя стирать.

В крещенский Святвечер и на само Крещение нельзя давать деньги в долг. Лучше ничего не выносить с дома и не раздавать. Иначе весь год будете жить в бедности.

Народные приметы на Крещение

Если все небо будет хмурым, то всякому хлебу родиться хорошо; если же только на востоке, то хорошо уродится рожь, на юге – просо, а на севере – гречка.

Если в этот день ясная и холодная погода – к засушливому лету, пасмурная и снежная – к хорошему урожаю.

На Иордан снег идет – к урожаю, а ясный день – к неурожаю.

Если идя на Иордан, пролетят впереди воробьи, то в селе будет большая смертность детей, грачи – беда для молодежи, а гуси – для пожилых людей.

Во время освящения воды идет снег – хорошо будут роиться пчелы и колоситься хлеба.

Если днем ​​иней, то в соответствующий день (такого же числа) надо сеять пшеницу.

Если в этот день звездная ночь, то родят орехи и ягоды.

Если похмуро, то хлеба будет достаточно.

На Крещение день теплый, значит будет хлеб темный.

Хлопья снега – к урожаю.

Кому можно, а кому нельзя окунаться в прорубь

Прежде всего у врача необходимо проконсультироваться тем, у кого больные почки, диабет или проблемы с давлением – им не советуют купаться зимой.

Киевский педиатр Александр Гайдучак отмечает, что купание в ледяной воде – это стресс для организма, особенно для детского: “Во время резкого погружения в холодную воду у ребенка может произойти ларингоспазм (нарушение дыхания), или гипотермия (серьезное переохлаждение, когда снижается температура тела). Эти состояния представляют угрозу для жизни ребенка. Ну и такие отдаленные, но неприятные последствия как простуда или психотравма (ведь ребенок ныряет в холодную воду не по своей воле) тоже не надо преуменьшать. Поэтому я не рекомендую купаться детям малого возраста, не подготовленным людям, ведь это может нанести вред их здоровью”.

Отношение церкви к купанию на Крещение

В комментарии #Буквам, епископ УГКЦ, военный капеллан, Степан Сус отметил: “Погружаясь в прорубь на Крещение, следует помнить, что этот обряд имеет прежде всего духовную основу – когда мы были крещены святой водой и стали христианами. Вода смыла наши прегрешения и продолжает это делать. Однако перед погружением следует приступить к таинству покаяния (исповеди), принять святое причастие, примириться с ближними. Также, входя в освященный водоем, следует сделать на себе трижды знак святого креста и принять решение изменить свою жизнь”.

По его словам, “хорошо, что некоторые люди хоть таким образом празднуют Крещение”.

“Сначала они придут на водоемы, а возможно впоследствии им станет интересно прийти и в церковь. Это такой обратный путь к Богу. От водоема к церкви”, – подчеркнул Степан Сус.