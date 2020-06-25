Об этом он сообщил в Facebook.

“Если вы соскучились по самолетами и путешествиями, у вас появилась возможность посетить другие страны”, – написал министр.

Так, сейчас Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений на границе, Великобритания и Беларусь – с соблюдением карантина в течение 14 дней, а Черногория – при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов.

Также 27 июня украинцы смогут посетить Тунис, сделав тест на коронавирус по прибытию, а с 1 июля – Турцию без самоизоляции и тестирования. “После улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией”, – отметил Криклий.

Он напомнил, что сейчас Украина попала в “красную зону”, так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев на 100 тысяч населения. Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в “зеленой зоне”. Граждане, которые приезжают из стран “красной зоны»” в Украине должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением “Дій дома”, а с “зеленых стран” могут беспрепятственно попасть в страну при наличии страхового полиса.