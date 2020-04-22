Об этом он заявил в интервью BBC News Україна.

“Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет”, – отметил министр.

По его прогнозам, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют свое воздушное пространство. Самые популярные направления пассажирских авиаперевозок – это Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно эти страны.