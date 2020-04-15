Движение общественного транспорта будут восстанавливать постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса COVID-19.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в эфире Obozrevatel.

“В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения”, – сказал Криклий.

Он уточнил, что речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.

“О конкретных сроках говорить очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль”, – сказал министр.

По его словам, все будет зависеть от того, как люди будут придерживаться карантинных мероприятий.

“Все зависит, в том числе, от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их придерживаемся, в том числе самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех окружающих, а делаем это все дистанционно”, – подчеркнул Криклий.

Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль показал наработки стратегии по выходу Украины из карантина. По плану, ограничения будут постепенно сниматься в течение нескольких месяцев.