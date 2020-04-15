Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в эфире Obozrevatel.
“В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения”, – сказал Криклий.
Он уточнил, что речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.
“О конкретных сроках говорить очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль”, – сказал министр.
По его словам, все будет зависеть от того, как люди будут придерживаться карантинных мероприятий.
“Все зависит, в том числе, от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их придерживаемся, в том числе самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех окружающих, а делаем это все дистанционно”, – подчеркнул Криклий.
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