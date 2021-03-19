В Верховной Раде Украины сегодня выступил президент Литвы Гитанас Науседа. Первую часть речи он произнес на украинском языке.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался и был уничтожаем, однако не уничтожен. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему”, – отметил Науседа.

Он напомнил, что 30 лет тому назад, когда Литва защищала свою свободу, “украинские добровольцы спешили на помощь”.

“И мы, литовцы, каждый раз были рядом, когда народ Украины становился на защиту своего достоинства”, – добавил президент Литвы.

Он также подтвердил неизменную позицию своей страны относительно преступной оккупации Крыма Россией и поддержки независимости и суверенитета Украины.

“Хотя прошло 7 лет с начала военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: “Крым – это Украина!”, – подчеркнул Науседа.

Нардепы аплодировали этому его заявлению стоя.

Следующую часть речи Науседа провозглашал на литовском языке.

Он, в частности, призвал Россию безотлагательно выполнить требования Минских соглашений.

“Санкции против России должны действовать до тех пор, пока она не покинет незаконно занятых территорий Украины. Не сомневаемся, что сильной Украине место в сильной Европе… Литва всегда поддерживала вас на пути в Евросоюз и НАТО. Мы знаем лучше, чем кто-либо другой, что вас ждут тяжелые испытания, и готовы поделиться опытом”, – заявил литовский лидер.

“Стремясь к членству в Европейском союзе, не забывайте, что успех реформ необходим прежде всего для благосостояния населения и стабильности самого государства”, – добавил он.