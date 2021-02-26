Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с седьмой годовщиной захвата Крыма Россией.
Оккупацию украинского полуострова глава Госдепартамента США назвал “наглым отрицанием современного международного порядка”.
“Мы подтверждаем основную истину: Крым – это Украина. Российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, угрожая общемировой безопасности”, – подчеркнул Блинкен.
В Госдепе также осудили репрессивную политику оккупантов.
“Эта оккупация вызвала значительные человеческие потери. Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму. Российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто решился выступить против оккупации. Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью”, – отмечается в заявлении Блинкена.
В Госдепе США призвали Россию “немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных”, а также “вернуть Украине полный контроль над полуостровом”.
“Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма“, – сказано в заявлении.
Кроме того, в Госдепе приветствовали украинскую инициативу “Крымская платформа” (по деоккупации полуострова) и выразили надежду на “продолжение сотрудничества с Украиной и нашими союзниками и партнерами по прекращению оккупации Россией Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины”.
- В пятницу, 26 февраля, Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
- 16 февраля 2021 года Верховная Рада Украины приняла обращение к международному сообществу об осуждении временной оккупации Крыма, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических заключенных.