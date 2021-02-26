Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконной оккупации Крыма и будут сохранять санкции, пока Россия "не изменит курс".

Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с седьмой годовщиной захвата Крыма Россией.

Оккупацию украинского полуострова глава Госдепартамента США назвал “наглым отрицанием современного международного порядка”.

“Мы подтверждаем основную истину: Крым – это Украина. Российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, угрожая общемировой безопасности”, – подчеркнул Блинкен.

В Госдепе также осудили репрессивную политику оккупантов.

“Эта оккупация вызвала значительные человеческие потери. Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму. Российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто решился выступить против оккупации. Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью”, – отмечается в заявлении Блинкена.

В Госдепе США призвали Россию “немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных”, а также “вернуть Украине полный контроль над полуостровом”.

“Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма“, – сказано в заявлении.

Кроме того, в Госдепе приветствовали украинскую инициативу “Крымская платформа” (по деоккупации полуострова) и выразили надежду на “продолжение сотрудничества с Украиной и нашими союзниками и партнерами по прекращению оккупации Россией Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины”.