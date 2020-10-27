Covid-19 Украина

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Уголовное преследование Порошенко создает об Украине плохое впечатление, – Линкявичюс

Борьба президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой государства Петром Порошенко является проблемным вопросом.

Вторник, 27 октября 2020, 19:32

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал в интервью “Европейской правде”.

“Когда речь идет о бывших лидерах, бывших политиков, президентов – это слишком активная борьба с ними имеет не очень хороший запах. Это начинает больше напоминать месть – даже когда такая борьба имеет основания. Я понимаю, что есть основания для определенных вопросов (в адрес Порошенко ), но все равно советовал бы этого не делать. Ведь это создает совершенно иное впечатление. Украина становится похожей на другие страны, где оппозицию сажают в тюрьму. И это сравнение настолько вредит вашему государству, я предпочел бы даже не упоминать их названия”, – подчеркнул глава МИД Литвы.

По его словам, у литовских политиков, когда происходит смена власти, тоже есть соблазн, “чтобы некоторые попали за решетку”.

“Но мы этого не делаем! Зато мы садимся за один стол, ведем с ними переговоры, сотрудничаем. Возможно, это часть политической культуры, но для меня очевидно, насколько чувствительным является этот вопрос. Особенно когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов. И даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку”, – сказал Линкявичюс.

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  • По словам Олега Корецкого, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков сам признавал, что в деле против Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки нет состава преступления.
  • Олег Корецкий рассказал, что у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой есть сто процентное влияние на “харьковскую команду” Государственного Бюро расследований – Александра Бабикова и Александра Соколова.
Теги: Владимир Зеленский, ДБР, Петр Порошенко, Линкявичюс

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