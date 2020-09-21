В России отбыл срок и вышел на свободу журналист и медиа-координатор "Крымской солидарности" Нариман Мемедеминов. Он был осужден на 2,5 года колонии-поселения.

Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Журналиста задержали 22 марта 2018 года в селе Холмовка Бахчисарайского района. У него дома прошел обыск, после чего его увезли в Симферополь. Формально его задержали за “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма” и ролики на канале в Youtube, записанные еще до 2014 года.

23 марта 2018 года российский суд избрал Мемедеминову меру пресечения.

Правозащитный центр “Мемориал” признал журналиста политическим заключенным и считает, что преследование Мемедеминова было связано с его активной ненасильственной правозащитной и журналистской деятельностью, критикой российских правоохранительных органов.

В октябре 2019 года Южный окружной военный суд приговорил Мемедеминова к двум с половиной годам колонии-поселения.