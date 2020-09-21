Об этом сообщает “Крымская солидарность”.
Журналиста задержали 22 марта 2018 года в селе Холмовка Бахчисарайского района. У него дома прошел обыск, после чего его увезли в Симферополь. Формально его задержали за “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма” и ролики на канале в Youtube, записанные еще до 2014 года.
23 марта 2018 года российский суд избрал Мемедеминову меру пресечения.
Правозащитный центр “Мемориал” признал журналиста политическим заключенным и считает, что преследование Мемедеминова было связано с его активной ненасильственной правозащитной и журналистской деятельностью, критикой российских правоохранительных органов.
В октябре 2019 года Южный окружной военный суд приговорил Мемедеминова к двум с половиной годам колонии-поселения.
- Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский журналист Николай Семена вернулся на контролируемую правительством Украины территорию.