Об этом пишет Bloomberg.

Почти сразу же после запуска Libra в июне 2019 года политики и регуляторы выразили обеспокоенность по поводу этих усилий.

В частности, их волновала неприкосновенность частной жизни, отмывание денег и то, что такие компании, как Facebook, отбирают власть у центральных банков. В то же время компании PayPal Holdings Inc. и Visa Inc. отреклись от проекта, в который первоначально надеялись привлечь 100 членов перед запуском.

Команда Diem, которая сегодня насчитывает 27 участников, отказалась от этой цели и продвигается медленнее. Группа планирует выпустить Stablecoin – цифровую валюту, привязанную к внешнему активу, который, в свою очередь, будет привязан к доллару США.

Facebook насчитывает более двух миллиардов пользователей, часть из которых планируют убедить попробовать Diem. Тем не менее гигант социальных сетей ранее работал над тем, чтобы дистанцироваться от Libra. В мае он переименовал свою блокчейн-группу Calibra в Novi, чтобы сделать ее менее похожей на Libra.

Чтобы удовлетворить требования регулирующих органов, система Diem будет соблюдать западные санкции и требования к отчетности регулирующих органов.

По словам Стюарта Леви, генерального директора ассоциации Diem Association со штаб-квартирой в Женеве, изменение названия призвано подчеркнуть более простую и обновленную структуру.

“Первоначальное название было связано с ранней версией проекта, которую жестко приняли в регулирующих органах. Мы кардинально изменили свое предложение”, — сказал Леви.

Проект Diem, названный в честь слова “день” на латыни, теперь нацелен на запуск цифровой монеты, обеспеченной только долларом. Леви отказался комментировать появившуюся недавно информацию о запуске в январе, сказав, что валюта будет запущена только после одобрения швейцарским регулятором.