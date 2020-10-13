Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление футбольной федерации Португалии.

Теперь известный на весь мир форвард не сможет сыграть в матче со сборной Швеции в рамках Лиги наций. На прошлой неделе он принимал участие в матче Португалия-Испания.

Отмечается, что Роналду уже изолирован от команды, болезнь протекает бессимптомно.

Повторные тесты игроки сборной сдали после того, как коронавирус был обнаружен у одного из членов команды.

Больше ни у одного из футболистов сборной COVID-19 не выявили.