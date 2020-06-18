Об этом сообщает американский сайт о кино Deadline.

Уточняется, что фильм, сценарий для которого написал Стивен Найт, расскажет о выходных в начале 90-х, когда принцесса Диана решила, что ее брак с принцем Чарльзом разрушился. События происходят в течение трех дней в имении Сандрингем.

“Мы все выросли, по крайней мере, мое поколение, читая и понимая, что такое сказка. Обычно принц приходит и находит принцессу, приглашает ее стать его женой, и в конце концов она становится королевой. Это сказка. Когда кто-то решает не быть королевой и говорит, что я лучше пойду и буду собой, это большое важное решение, сказка с ног на голову. Я всегда был очень удивлен этим и думал, что это должно быть очень трудно сделать. Єто сердце фильма”, – рассказал Ларраин.

Отмечается, что Стюарт сыграет одну из самых знаменитых женщин мира во время большого экзистенциального кризиса.

“Кристен может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, и это то, что нам нужно. Сочетание этих элементов заставило меня задуматься. То, как она отреагировала на сценарий и как она подходит к персонажу, очень приятно видеть. Я думаю, что она собирается сделать что-то потрясающее и интригующее одновременно”, – пояснил режиссер.

В то же время уточняется, что в фильме не будет показана трагическая смерть принцессы Дианы, а только ее отношения с Чарльзом и любовь к своим сыновьям Уильяма и Гарри.

“Ключ в том, как она проявляет в процессе фильма, ей действительно нужно быть тем, кем он хочет быть. И это не значит, что она должна быть рядом с кем-то, быть частью чего-то, кроме себя и своих детей. Это история женщины, которая понимает, что самое важное в ее жизни – это ее собственные дети”, – рассказал Ларраин.