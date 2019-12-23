После ухода с должности Уильяма Тейлора посольство США в Украине снова возглавит Кристина Квин.

Об этом Тейлор сообщил во время онлайн-трансляции на странице посольства в Facebook.

“Когда я приехал сюда шесть месяцев назад, я знал, что я здесь временно. Мой заместитель Кристина Квин — очень хорошо квалифицирована, она будет вести дела дальше, руководить посольством в течение нескольких месяцев”, — сказал он.

Также Тейлор сообщил, что новый постоянный посол США в Украине займет свой пост в течение нескольких месяцев. По его словам, кандидат на пост уже выбран, дело остается за Сенатом, который должен утвердить решение о назначении.

При этом ранее американские СМИ сообщали, что на пост постоянного посла США в Украине претендуют генерал-лейтенант в отставке и исполняющий обязанности помощника госсекретаря.

Спілкування з Вільямом Тейлором 🇺🇦 Друзі, якщо ви хочете запитати Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора щось про #ПартнерствоУкраїнаСША, або ж про його яскраві враження чи улюблені страви в Україні, зовсім скоро вам випаде така нагода. 23 грудня з 13:00 до 14:00 пан Вільям Тейлор відповідатиме на ВАШІ запитання! Ставити їх ви можете вже зараз у коментарях під цією публікацією. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення і не пропустити цю пряму трансляцію у понеділок! Спілкування буде проводитись англійською мовою з перекладом на українську.🇺🇸 Attention Ukrainian friends! Do you have a question for CDA Taylor about #USUkrainePartnership? Or maybe you want to know about his favorite experiences and foods in Ukraine? CDA Taylor will join us live on Facebook on Monday, December 23 from 1-2 pm to answer some of YOUR questions! Please share your questions in the comments below, and tune in Monday! There will be interpretation from English to Ukrainian during the live chat. Gepostet von U.S. Embassy Kyiv Ukraine am Montag, 23. Dezember 2019

Отметим, ранее (с 31 мая по 18 июня) Квин уже занимала пост главы посольства. В течение последних нескольких месяцев она занимала должность заместителя временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

С 2013 по 2019 года Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя Главы Миссии/ министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже. До 2013 она также работала в посольствах США в Бангкоке, Таиланде, Маниле и России.

Также она была советником по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне, директором по вопросам Евросоюза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента США.