#Буквы напоминают, что известно о преемнике Майка Помпео.

Во вторник, 26 января, Сенат проголосовал за назначение Энтони Блинкена из Нью-Йорка на должность государственного секретаря. Эта должность аналогична министру иностранных дел в других странах. Назначение поддержали 78 сенаторов, 22 выступили против.

Украинский коллега Дмитрий Кулеба уже поздравил Блинкена с назначением.

Congratulations to @ABlinken as he assumes the office of U.S. Secretary of State. Looking forward to further strengthening the Ukraine-U.S. strategic partnership for the benefit of our nations. Let our alliance bring a great chord in Transatlantic unity & resilience 🇺🇦🇺🇸 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Что известно об Энтони Блинкене?

Биография

Энтони Джону Блинкену 58 лет. Он родился в Нью-Йорке, где ходил в школу в 9 лет. Затем вместе с матерью и ее новым мужем, адвокатом и дипломатом Самуэлем Писаром переехал в Париж. Самуэль Писар был узником в нацистских концлагерях Аушвиц и Дахау в годы Холокоста. В США он заработал славу хорошего юриста: работал на администрацию Джона Кеннеди, Госдеп США, был советником в Конгрессе.

В Париже Тони Блинкен учился в частной школе École Jeannine Manuel, поэтому идеально обладает французском.

Высшее образование получил в Гарвардском университете – степень бакалавра. В Колумбийском университете получил диплом доктора права.

В 1988 году Блинкен принял участие в президентской кампании демократов – он собирал средства в пользу Дукакис, оппонента республиканца Джорджа Буша-старшего. Дукакис проиграл Бушу.

Карьера

Блинкен работал в администрации президента Барака Обамы заместителем госсекретаря и главным заместителем советника по национальной безопасности, а также работал советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Байдена.

Блинкен занимал центральное место во внешнеполитической команде Обамы, и сыграл важную роль в реагировании США на аннексию Крыма, в рейде с целью ликвидации лидера “Аль-Каиды” Усамы бен Ладена в 2011 году и в борьбе против “Исламского государства” в Ираке и Сирии.

Отношение к России

Блинкен выступает за жесткую позицию в отношении России, основываясь на своем опыте противодействия Москве из-за аннексии Крыма и незаконных военных действий на востоке Украины.

Во время работы Блинкена в администрации Обамы Россия также начала активно поддерживать Башара Асада в развязывании гражданской войны в Сирии.

В 2014 году Блинкен заявил на мероприятии Института Брукингса, что изоляция России “имеет большое значение”. Он объяснил:

“Президент Путин и Россия определяют власть, исходя из геополитического влияния, которое Россия может получить. А политический подрыв России в международном сообществе и ее политическая изоляция ослабляют эту власть”.

Ранее Блинкен заявил, что такие страны, как Россия и Китай, выиграли от пребывания у власти президента Дональда Трампа.

Блинкен также раскритиковал Трампа за слишком мягкое отношение к президенту Владимиру Путину. Речь идет о том, что Трамп поддерживал позицию Путина относительно того, что РФ не вмешивалась в американские выборы.

Тем не менее Блинкен уверен, что есть несколько возможностей для сотрудничества с РФ.

“Вице-президент (Джо Байден) считает, что мы должны продлить новый договор New START (договор о сокращении ядерного вооружения между США и РФ) и искать другие пути для продвижения стратегической стабильности с Россией, даже если мы противостоим агрессивным действиям Путина”, – сказал Блинкен в комментарии телеканалу CBS.