Соответствующее фото опубликовал экс-нардеп Леонід Ємець.
На фото видно, что билборд, выполнен в традиционных для партии желто-зеленых цветах, был отредактирован. На место, где раньше было слово “Украина” приклеили слова “Кривой Рог”.
Этот борд размещен, по словам экс-нардепа, на пути движения кортежа президента Владимира Зеленского с президентской дачи в Конча-Заспе в Києв.
Как известно, Кривой Рог — родной город действующего главы государства.
Аналогичный билборд, расположенный на обратном пути (в Конча-Заспу из Киева), был изменен так же.
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