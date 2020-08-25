Соответствующее фото опубликовал экс-нардеп Леонід Ємець. 

На фото видно, что билборд, выполнен в традиционных для партии желто-зеленых цветах, был отредактирован. На место, где раньше было слово “Украина” приклеили слова “Кривой Рог”.

Этот борд размещен, по словам экс-нардепа, на пути движения кортежа президента Владимира Зеленского с президентской дачи в Конча-Заспе в Києв.

Как известно, Кривой Рог — родной город действующего главы государства.

Фото: Леонид Емец / Facebook

Аналогичный билборд, расположенный на обратном пути (в Конча-Заспу из Киева), был изменен так же.

Фото: Цензор.НЕТ