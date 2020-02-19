Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос призвал Президента Владимира Зеленского не подписывать проект Государственного оборонного заказа и отправить его на доработку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Вчера на заседании СНБО кроме неотложных вопросов – неудачной попытки прорыва незаконными вооруженными формированиями РФ наших передовых позиций на Востоке страны, короновируса – эвакуации украинцев из Китая рассматривались два крайне важных вопроса: принятие Стратегии национальной безопасности и обороны, Государственный оборонный заказ. От этих двух стратегических документов зависит наша самостоятельность и независимость. По моему мнению, надо было более подробно рассказать представителям СМИ и обществу о том, что мы будем иметь для государства после их принятия”, – говорится в сообщении.

Кривонос отметил, что стратегия национальной безопасности Украины – является основным документом оборонного планирования. Она также является основой для планирования деятельности органов государственной власти в сфере национальной безопасности.

“Исходя из положений разрабатываются доктринальные документы по вопросам военной безопасности, в частности военная доктрина, основные направления внешней политики, стратегии информационной безопасности, кибербезопасности, реформирование сектора безопасности и обороны, других насущных вопросов национальной безопасности, а также государственных программ по отдельным направлениям государственной политики национальной безопасности. Органы государственной власти руководствуются Стратегией при разработке и реализации законодательных актов, концепций, доктрин, стратегий, программ, планов и отдельных мероприятий, заключенных и международных договоров и соглашений, других международно-правовых документов, отчитываются о выполнении Стратегии”, – пояснил он.

В связи с этим заместитель секретаря СНБО просит Зеленского не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку.

По его словам, то, как он подготовлен, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. Кривонос убежден, что принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, что в дальнейшем может привести к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания.

“Самое главное, это касается ракетной программы! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Так же она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа – наш щит! Мы за развитие программы, а они за свертывания. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом! Сегодня, этого я не услышал”, – подчеркнул он.

Кривонос также призвал очень взвешенно подойти к стратегическому планированию, возможным развитиям событий и принять решение исключительно в пользу государства, его обороны и безопасности.