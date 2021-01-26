В Организации Объединенных Наций заявили, что пандемия COVID-19 нанесла беспрецедентный удар по мировой экономике в прошлом году, уничтожив 225 миллионов рабочих мест с полной занятостью.

Об этом пишет BBC.

Кризис вызвал сокращение рабочего времени на 8,8% – в четыре раза больше, чем после финансового кризиса 2008 года.

В ООН заявили, что рассмотрение одного только сокращения рабочих мест резко завышает ущерб.

Там также предупредили, что восстановление ситуации остается неопределенным, несмотря на надежду, что вакцины подстегнут экономический подъем.

В отчете Международной организации труда (МОТ) ООН прогнозируется, что продолжительность рабочего дня в 2021 году, вероятно, останется более чем на 3% ниже, чем в 2019 году, что примерно эквивалентно 90 миллионам рабочих мест с полной занятостью.

Кроме того, в ООН предупредили, что сситуация может ухудшиться, если распространение вакцины будет медленным, а мировые правительства не предоставят ожидаемых экономических стимулов.

“Признаки восстановления, которые мы наблюдаем, обнадеживают, но они хрупкие и крайне неопределенные, и мы должны помнить, что ни одна страна или группа не может выздороветь в одиночку”, – сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Самый тяжелый кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов

По данным МОТ, менее 3% рабочих в мире живут в местах с обрушившейся экономикой – по сравнению с пиковым значением более 40% в апреле прошлого года.

Тем не менее ущерб в 2020 году был даже хуже, чем прогнозировала МОТ прошлой весной, когда было подсчитано, что четыре из пяти рабочих мест пострадали от полного или частичного закрытия, и прогнозировалось сокращение рабочего времени на 6,8%.

“Это был самый серьезный кризис для мира труда со времен Великой депрессии 1930-х годов”, – сказал Райдер журналистам на онлайн-брифинге.

По данным МОТ, примерно половина потерянных часов связана с сокращением работы фирм.

Занятость также снизилась на 114 миллионов по сравнению с 2019 годом, так как около 33 миллионов человек потеряли работу, а остальные стали “бездействующими” – либо бросили работу, либо начали искать работу.

Без схем государственной поддержки это сокращение приведет к потере 3,7 трлн долларов в общемировом доходе – около 4,4% от общего объема производства.

Особенно пострадали такие регионы, как Латинская Америка, Карибский бассейн, Южная Европа и Южная Азия.