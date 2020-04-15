В Международном энергетическом агентстве считают, что пандемия коронавируса COVID-19 остановит десятилетие роста спроса на нефть в мире.

Об этом сообщается на официальном сайте МЭА.

Отмечается, что кризис здравоохранения вынудил власти большинства государств мира вводить жесткие меры, изменившие жизнь миллиардов людей. Именно это стало причиной беспрецедентного шока на энергетических рынках, потому что мобильность перевозок практически остановилась.

В агентстве сообщают, что активность транспортного сектора снизилась по всему миру, поскольку меры, ограничивающие физическое передвижение людей были приняты в 187 государствах.

“Даже если предположить, что ограничения на поездки будут ослаблены во второй половине года, мы ожидаем, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадет на 9,3 миллиона баррелей в день по сравнению с 2019 годом, что приведет к сокращению почти десятилетия роста”, – говорится в отчете.

Сообщается, что спрос на нефть в апреле 2020 года был оценен на 29 миллионов баррелей в день меньше, чем составлял ровно год назад. Таким образом спрос достиг уровня, который в последний раз был замечен в 1995 году.

При этом прогнозируется, что во втором квартале 2020 года спрос на нефть будет меньше на 23,1 миллиона баррелей в день, чем в аналогичный период прошлого года.

Помимо того, в агентстве считают, что восстановление спроса будет происходит постепенно, а потому в конце 2020 года спрос на нефть также будет меньше, чем в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.