Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

Сообщается, что в течение 2019 года Boeing потерял заказы на 87 коммерческих самолетов. Это означает, что у компании за минувший год было больше отмененных заказов, чем завершенных поставок. В окончательный подсчет включает 3 отмененных в декабре прошлого года заказа на поставки самолетов 787 Dreamliners.

Представитель Boeing сообщил журналистам, что он не уверен, когда компания в последний раз теряла такое количество заказов на коммерческие самолеты в течение года, но “это определенно не происходило за последние 30 лет”.

При этом за последний месяц Boeing не удалось зарегистрировать ни одного заказа на самолеты модели 737 Max. Как известно, в 2019 году в компании Boeing приняли решение на время прекратить выпуск самолетов модели 737 MAX. из-за авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. А вице-президент компании Эрик Линдблад, ответственный за их производство, принял решение уйти в отставку.

Отказавшись от выпуска этой модели Boeing поставил всего 380 коммерческих самолетов в 2019 году. Это самый низкий уровень с 2007 года.