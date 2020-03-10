Даже если на фоне экономических проблем Кремлю придется урезать военный бюджет даже на 25%, это не избавит Украину от военной угрозы.

Об этом заявил в комментарии #Буквам Николай Белесков, главный консультант отдела Военной политики Национального института стратегических исследований.

Эксперт говорит, что Россия уже прошла запланированный цикл перевооружения сухопутных войск, поэтому Путин публично заявлял о плановом снижение военных расходов. Возможно урезание закупок военной техники будет некритичным, поскольку россияне смогут сохранить нынешние затраты на подготовку “отпускников” для Донбасса.

“Поэтому нужно будет 5-7 лет низких цен на нефть, чтобы военная угроза от РФ для нас ослабла”, – резюмирует Белесков.

Как известно, накануне котировки нефти обрушились на 31 %. Это был самый резкий обвал цены за день с 1991 года.

Рынки нефти обвалились более чем на треть после распада альянса ОПЕК+, который спровоцировал ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.

Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года. Так, курс доллара в среднем составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.

Российский рубль стал лидером по снижению среди валют рынков, которые развиваются. Он потерял по отношению к доллару 7%.