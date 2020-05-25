Кризис коронавируса нанес значительный ущерб не только экономике, но и привычному образу жизни. Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, экономист и автор мировых бестселлеров "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Нассим Талеб, а также основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предрекают катастрофические последствия для экономики. Однако эксперты утверждают, что есть надежда и на то, что жизнь преобразится в лучшую сторону.

Об этом сказано в прогнозах экспертов, которые собрали #Буквы.

Далио: глобальная депрессия

“Мы (американцы) знаем, что получим свои деньги, а европейцы знают, что получат свои. Большинство людей и компаний в мире не получат никакой поддержки. Возникнет сильная дифференциация между тем, какие структуры в мире получат поддержку, а какие — нет”, – сказал Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates.

Далио считает, что этот тренд можно побороть совместной работой по распределению материальных благ. Однако, эксперт подчеркнул, что счета все равно придется оплачивать. По его мнению кризис, вызванный коронавирусом приведет к новой глобальной депрессии.

“Многие компании не в состоянии справиться с критическим уровнем долга, который накапливается из-за того, что они лишились заказов. Если у компании нет резервов и доступа к кредиту, бизнес может обанкротиться”, – сказал он.

Он также отметил, что кризис приведет и к положительным изменениям.

“Этот опыт во многом сделает нас лучше, поможет оценить базовые основы жизни. Кризис — шанс изменить то, что давно устарело”, – подытожил эксперт.

Гейтс: обострение международных противоречий

По мнению сооснователя Microsoft Билла Гейтса, который также финансирует исследования по разработке вакцины, бедные страны пострадают сильнее богатых. Развитые страны, считает Гейтс, уже к лету смогут ослабить ограничения.

“Как это сделать, если люди там должны как-то зарабатывать себе на жизнь, если они выходят за едой каждый день и живут в трущобах, где все находятся очень близко друг к другу? Единственный способ помочь развивающимся странам — ускорить разработку вакцины”, – сказал он.

Гейтс считает, что на это потребуется менее 18 месяцев.

Миллиардер также отметил, что в будущем повторятся новые глобальные вспышки инфекционных заболеваний. Но мир к этому будет готов.

“Наука на нашей стороне. Да, на это придется потратить десятки миллиардов долларов. Но эта сумма гораздо меньшее возможных потерь от грядущих пандемий”, – считает Гейтс.

Он также отметил, что на этом фоне могут обостриться международные противоречия, которых можно избежать с помощью солидарности.

“Рост инноваций и наша способность работать вместе — все это внушает оптимизм”, – сказал он.

Закончится кризис, по прогнозам Гейтса, примерно через три года.

Талеб: жизнь “онлайн” и деурбанизация

По мнению Нассима Талеба, кризис коронавируса замедлит динамику развития современных городов и ускорит массовый переход в онлайн.

“Когда появились первые факс-машины, многие считали, что они “уничтожат города” — ведь обмениваться документами теперь можно на расстоянии. То же самое говорили после появления интернета. Но вот сейчас Zoom и другие программы видеотелефонии наконец действительно исполнят эти прогнозы. Зачем мне куда-то ехать, тратя полдня на то, чтобы добраться до работы, если я могу общаться с коллегами из Нью-Йорка, находясь у себя дома в Атланте?” – сказал он.

По мнению Талеба, офисы или исчезнут, или станут меньше, – люди перестанут ездить на работу каждый день.

“Это значит, что многие начнут переселяться из городов в сельскую местность”, – заключил он.