Верховная Рада Украины поддержала сегодня во втором чтении и в целом законопроект об электронных коммуникациях.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3014 проголосовали 260 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ определяет “правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра”, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

Как отметили в пресс-службе Кабинета Министров, принятый законопроект является “важным шагом к интеграции в Единый цифровой рынок ЕС”. Документ имплементирует нормы Кодекса электронных коммуникаций ЕС, который внедряется в Европе до конца 2020 года.

Законопроект предусматривает изменения как для бизнеса, так и для пользователей, в том числе:

• уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций;

• все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг будут иметь одинаковые права и доступ к инфраструктуре, вводится механизм консультаций с участниками рынка;

• обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций, что будет способствовать привлечению инвестиций и улучшению качества услуг для всех пользователей;

• пользователи смогут выбрать отдельные электронные коммуникационные услуги (не в составе пакета услуг) при технической возможности;

• предусмотрено право на получение исчерпывающей и четкой информации абонентом относительно описания условий договора (в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг);

• уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательная возможность отказа абонента от рассылки;

• увеличение штрафа для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести универсальную услугу в сфере электронных коммуникаций, которая призвана обеспечить доступность (включая ценовую) для населения услуг предоставления доступа к Интернету и голосовой связи.

Универсальные услуги должны предоставляться в объеме и на уровне, достаточном для поддержания доступа потребителей к: электронной почте, поисковым системам, основным электронным средствам обучения и образования, СМИ в Интернете, системам электронной коммерции, интернет-банкингу, к услугам электронного правительства и электронным административным услугам, к соцсетям и мессенджерам, а также к сервисам голосового и видео-общения.