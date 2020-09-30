Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3014 проголосовали 260 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, документ определяет “правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра”, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.
Как отметили в пресс-службе Кабинета Министров, принятый законопроект является “важным шагом к интеграции в Единый цифровой рынок ЕС”. Документ имплементирует нормы Кодекса электронных коммуникаций ЕС, который внедряется в Европе до конца 2020 года.
Законопроект предусматривает изменения как для бизнеса, так и для пользователей, в том числе:
• уменьшение количества проверок и регуляторного давления на компании в сфере электронных коммуникаций;
• все поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг будут иметь одинаковые права и доступ к инфраструктуре, вводится механизм консультаций с участниками рынка;
• обеспечение конкуренции на рынке электронных коммуникаций, что будет способствовать привлечению инвестиций и улучшению качества услуг для всех пользователей;
• пользователи смогут выбрать отдельные электронные коммуникационные услуги (не в составе пакета услуг) при технической возможности;
• предусмотрено право на получение исчерпывающей и четкой информации абонентом относительно описания условий договора (в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг);
• уменьшение спама за счет обязательного предварительного согласия абонента на получение информации и обязательная возможность отказа абонента от рассылки;
• увеличение штрафа для поставщиков электронных коммуникаций в случае нарушения прав пользователей.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести универсальную услугу в сфере электронных коммуникаций, которая призвана обеспечить доступность (включая ценовую) для населения услуг предоставления доступа к Интернету и голосовой связи.
Универсальные услуги должны предоставляться в объеме и на уровне, достаточном для поддержания доступа потребителей к: электронной почте, поисковым системам, основным электронным средствам обучения и образования, СМИ в Интернете, системам электронной коммерции, интернет-банкингу, к услугам электронного правительства и электронным административным услугам, к соцсетям и мессенджерам, а также к сервисам голосового и видео-общения.
- Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2655 об “облачных услугах”.
- 25 мая 2018 года в Евросоюзе вступил в силу закон “О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных” (GDPR). Документ обеспечивает более высокий уровень контроля за личными данными пользователей и защищает данные компаний, предоставляющих свои услуги в ЕС. #Буквы рассказывали о новых правилах, а также о том, как они отобразятся на международных компаниях.