Об этом пишет Reuters.
“У кронпринцессы и принца Даниэля симптомы легкие, но они чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства”, – говорится в заявлении дворца.
Отмечается, что пара находится на карантине со своими двумя детьми, принцессой Эстель и принцем Оскаром.
Как наследная принцесса, 43-летняя Виктория является следующей в очереди на престол Швеции, который в настоящее время занимает ее отец, король Карл XVI Густав. И король, и королева Сильвия уже вакцинировались от коронавируса.
- Руководитель Сирии Башар Асад и его жена Асма заразились коронавирусом COVID-19.