Кронпринцесса Швеции Виктория и ее муж принц Даниэль получили положительный результат теста на COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

“У кронпринцессы и принца Даниэля симптомы легкие, но они чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства”, – говорится в заявлении дворца.

Отмечается, что пара находится на карантине со своими двумя детьми, принцессой Эстель и принцем Оскаром.

Как наследная принцесса, 43-летняя Виктория является следующей в очереди на престол Швеции, который в настоящее время занимает ее отец, король Карл XVI Густав. И король, и королева Сильвия уже вакцинировались от коронавируса.