Кронпринц Саудовской Аравии вакцинировался от COVID-19

Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что наследник престола получил вакцину от COVID-19 в рамках национального плана вакцинации, который реализуется министерством здравоохранения страны.
Сейчас деталей о состоянии кронпринца после вакцинации нет.
Напомним, что в Саудовской Аравии зафиксировано более 361 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 6168 человек умерли, более 352 тысяч человек вылечились.
- 27 февраля Саудовская Аравия временно ввела ограничения на въезд паломников, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине.
- Саудовская Аравия ограничила количество людей, которые смогут в этом году совершить паломничество к мусульманским святыням. Верующие из других стран не смогут посетить хадж.