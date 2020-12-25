Кронпринц Саудовской Аравии вакцинировался от COVID-19

В пятницу, 25 декабря, кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман первым в стране вакцинировался от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что наследник престола получил вакцину от COVID-19 в рамках национального плана вакцинации, который реализуется министерством здравоохранения страны.

Сейчас деталей о состоянии кронпринца после вакцинации нет.

Напомним, что в Саудовской Аравии зафиксировано более 361 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 6168 человек умерли, более 352 тысяч человек вылечились.