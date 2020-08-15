Кроссовки известного американского баскетболиста, бывшего игрока НБА Майкла Джордана были проданы на аукционе за рекордные $615 тысяч.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В кроссовках Nike Air Jordan 1 High звезда баскетбола участвовал в показательной игре в Триесте (Италия) в 1985 году.

Торги организовал аукционный дом Christie’s. Там ожидали заработать на кроссовках от 650 до 850 тысяч долларов. В итоге их удалось продать за 615 тысяч долларов.

Представители Christie’s назвали эти кроссовки с автографом Джордана самыми дорогими в истории аукционов.

“Это самая высокая цена на кроссовки на аукционе”, – сообщил CNN представитель Christie’s.

Обувь необычна еще и тем, что в подошве застрял осколок стекла от щита, который баскетболист разбил во время данка (заброса мяча в корзину во время прыжка).

Стоит отметить, что в рамках аукциона были проданы и другие вещи Джордана времен игры за Chicago Bulls. За 9 лотов было выручено более 931 тыс. долларов.

Предыдущий рекорд был установлен всего три месяца назад. В качестве лота тогда тоже были кроссовки Джордана. Их продали на аукционе Sotheby’s за 560 тысяч долларов.