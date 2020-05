Об этом сообщает издание Complex.

После того как вышла пятая серия фильма, в котором Майкл появляется в кроссовках в расцветке Chicago, платформа StockX отметила рекордный рост цен на эту модель.

Розничная стоимость кроссовок – 160 долларов, но после выхода фильма их можно было купить на различных платформах за 1310 долларов, в среднем.

Кроме того, именно на странице с кроссовками Air Jordan 1 было зафиксировано самый высокий трафик в истории платформы. Это произошло в день выхода пятой серии.

Также интересно отметить, что после релиза продажи этой модели кроссовок выросли на 40%.

Представители онлайн-платформы Goat сообщили, что у них цена модели выросла на 68% с момента выхода сериала.

“В этом случае нет никаких сомнений, что сериал оказал существенное влияние на продажи Jordan по всем направлениям”, — рассказал главный экономист платформы StockX Джесси Эйнхорн.

Он отметил, что подобная тенденция отслеживалась с кроссовками New Balance. Их больше покупали после того, как баскетболист Кавай Леонардо выиграл в финале чемпионата НБА 2019 года.

Аналитик компании NPD Group Мэтт Пауэлл считает, что релиз The Last Dance никак не повлиял на розничную продажу спортивной обуви. Он указал, что продавцы не изменили стоимость кроссовок после релиза.

As expected, no retail impact from “The Last Dance”, at least in athletic footwear

— Matt Powell (@NPDMattPowell) May 7, 2020