Две модели кроссовок от Nike могли запретить использовать на мировых соревнованиях из-за исследования, которое доказало, что они позволяют спортсменам бегать быстрее.

Об этом сообщает газета The Guardian.

В декабре 2019 года журналисты американский газеты The New York Times Кевин Куили и Джош Кац подготовили исследование, в котором проанализировали связь между тем, какие спортсмены приносят результаты и обувью, в которой они бегают.

При этом журналисты использовали данные из мобильного приложения для бегунов Strava, в котором спортсмены указывают, в каких гонка принимали участие, их дистанцию, свои результаты, а иногда и свою модель кроссовок. Таким образом журналисты получили данные о более чем миллионе марафонов и полумарафонов, которые проходили в десятке стран с апреля 2014 по декабрь 2019 года.

Исследователи пользовались четырьмя разными методами. Они изучали статистические модели, сравнивали бегунов, участвовавших одних и тех же соревнованиях и бегунов, склонных часто менять обувь. Также учитывалась вероятность личных успехов бегунов. В результате им удалось прийти к таким выводам: бегуны, носившие кроссовки Nike Zoom Vaporfly 4% или ZoomX Vaporfly Next% бегали на 4–5% быстрее, чем бегуны в другой обуви.

“В гонке между двумя марафонцами с одинаковыми способностями бегун, носящий эти кроссовки, имел бы значительное преимущество перед конкурентом, не носящим их”, — отметили они.

Значимой разницы между этими двумя моделями от Nike исследователи не обнаружили.

Кроме того, удалось установить, что 31 из 36 лучших финишировавших в шести крупнейших марафонах мира носили Vaporflys.

Например, в октябре 2019 кенийец Элиуд Кипчог установил официальный мировой рекорд, пробежав марафон за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. На нем были кроссовки Next%.

Сам Кипчог отрицает влияние кроссовок на его результаты.

“Я упорно тренировался. Технологии улучшаются растет, и мы не можем этого отрицать — мы должны пользоваться технологиями”, — заявил спортсмен.

По информации телеканала NBC News, эти кроссовки не попадают под запрет World Athletics. В этих кроссовках нет пружинящих элементов, только пеноматериал и углеродные пластины.

После публикации исследования в спортивной среде начались активные обсуждения того, стоит ли ввести запрет на высокотехнологичные Nike Vaporflys.

Источники газеты The Guardian сообщили, что в результате дискуссий Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение не вводить общий запрет на Nike Vaporflys. Однако меры предосторожности все же будут: до момента окончания Олимпиады в Токио летом 2020 года будет бегунам запрещено использовать новые модели кроссовок.

При этом те модели, что уже есть на рынке, будут тщательно исследованы. Исследование, как ожидается, будет проводиться в университетах с помощью самих обувных компаний. Исследователи должны будут проверить, может ли обувь помочь или помешать спортсменам, которые регулярно бегают на длинные дистанции. Окончательное решение будет объявлено только тогда, когда рекомендации технического комитета будут утверждены Всемирным советом по легкой атлетике.

Журналисты отмечают, что велика вероятность того, что в будущем World Athletics введет более жесткий набор правил для новой обуви, включая необходимость для компаний представлять любые прототипы на утверждение, прежде чем они будут использованы в соревнованиях.

Отметим, что на данный момент на сайте Nike можно приобрести только модель Nike ZoomX Vaporfly NEXT%. Стоимость модели — 7 800 гривен.

Модель Nike Vaporfly 4% к заказу на сайте производителя по неузказанной причине недоступна. Вот как они выглядят: