Народный депутат от группы "Довира" Сергей Шахов, который стал первым в Верховной Раде, победившим коронавирус, прошел тестирование на наличие антител с помощью украинской тест-системы НПК Диапроф-Мед.

Об этом #Буквам сообщила пресс-служба нардепа.

Исследование показало наличие высокого количества антител в крови Шахова, а значит, он не только выработал устойчивый иммунитет к вирусу, но и может стать донором для больных в тяжелой форме.

“Для меня огромная честь быть одним из первых тестируемых с помощью нашей украинской тест-системы. Я всегда говорил, что именно украинские ученые смогут создать лекарство от этой болезни. Уверен, так и будет. Со своей стороны, я готов помогать всем чем смогу, как минимум поддержкой в Парламенте и собственной кровью”, – сказал Шахов.

Отмечается, что кровь парламентария подходит для лечения тяжелобольных через переливание плазмы, это направление борьбы с коронавирусом считается самым перспективным в мире, а также для выделения антител с тем, чтобы создать лекарство.

Фото: пресс-служба Сергея Шахова

“В ближайшие дни я планирую сделать тесты на антитела моим детям, которые болели со схожими симптомами еще в феврале. А также буду готов сдавать кровь как донор, как только лаборатория будет готова ее принять”, – сказал Сергей Шахов.

По мнению народного депутата, разработка украинскими учеными тест-системы на антитела может стать спасением для нашей страны. Позитивный результат теста фактически можно считать билетом из карантина.

“Этот тест должен стать доступным для каждого украинца. Получив позитивный результат о наличии антител, человек может выйти из карантина и вернуться к нормальной жизни, а это спасет нашу экономику”, – уверен Шахов.