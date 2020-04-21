Об этом сообщили на сайте авиаперевозчика.
Авиакомпания Virgin Australia занимает около 31% рынка австралийских авиаперевозок.
Теперь компания переходит во внешнее управление. Управляющей станет международная компания Deloitte.
“Virgin Australia Holdings Limited передана во внешнее управление для рекапитализации и для того, чтобы обеспечить более крепкое финансовое положение компании по окончании кризиса с коронавирусом”, – сообщили в авиакомпании.
Теперь авиакомпания будет выполнять рейсы для транспортировки работников служб жизнеобеспечения и грузов.
Кроме этого, самолетами компании будут возвращать граждан Австралии домой.
Авиакомпания была на рынке 20 лет. в ней работают более 10 тысяч человек. Самолеты Virgin Australia летали в 41 пункт назначения.
Ежегодно компания приносила австралийской экономике 11 миллиардов долларов.
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