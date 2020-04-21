Вторая по величине австралийская авиакомпания Virgin Australia обанкротилась на фоне проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили на сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания Virgin Australia занимает около 31% рынка австралийских авиаперевозок.

Теперь компания переходит во внешнее управление. Управляющей станет международная компания Deloitte.

“Virgin Australia Holdings Limited передана во внешнее управление для рекапитализации и для того, чтобы обеспечить более крепкое финансовое положение компании по окончании кризиса с коронавирусом”, – сообщили в авиакомпании.

Теперь авиакомпания будет выполнять рейсы для транспортировки работников служб жизнеобеспечения и грузов.

Кроме этого, самолетами компании будут возвращать граждан Австралии домой.

Авиакомпания была на рынке 20 лет. в ней работают более 10 тысяч человек. Самолеты Virgin Australia летали в 41 пункт назначения.

Ежегодно компания приносила австралийской экономике 11 миллиардов долларов.